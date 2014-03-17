Офицерам, прапорщикам и мичманам в России пересмотрели сроки контрактов

В сентябре 2020 года вступили в силу поправки в Положение о порядке прохождения военной службы, которыми уточнены сроки заключения нового контракта о прохождении военной службы и порядок восстановления в прежнем воинском звании, - сообщает "Вести: Приморье".

Разъяснение по данному документу дал заместитель военного прокурора Владивостокского гарнизона майор юстиции Храпейчук В.В.

По его словам, теперь контракты о прохождении военной службы прапорщики, мичманы и офицеры могут заключать на 3 года, 5 и 10 лет, либо на неопределенный срок (до наступления предельного возраста пребывания на военной службе).

Правовые нормы, устанавливающие сроки заключения нового контракта для военнослужащих рядового (матросского) и сержантского старшинского) состава, изменения не затронули. Военнослужащие этой категории, как и прежде, могут заключать контракты, в том числе на год.

Документ, кроме того, вносит изменения и в порядок заключения контрактов с военнослужащими, поступившими в военные вузы и научные организации для обучения и подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Для них предусмотрено заключение контракта на период обучения (время подготовки диссертации) и 5 лет военной службы после его окончания.

Новшества в законодательстве коснулись и граждан, лишенных воинского звания. Они восстанавливаются в прежнем воинском звании со дня его лишения в случае реабилитации или изменения (отмены) приговора суда после вступления соответствующего решения в законную силу.

О мерах по восстановлению прав и льгот, предусмотренных для лиц, имеющих воинское звание, гражданин уведомляется должностным лицом (военным комиссаром) в месячный срок со дня регистрации в воинской части, где принято решение об увольнении (военном комиссариате по месту воинского учета), копии указанного решения суда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]