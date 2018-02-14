От трех до десяти: военным отменили годичные контракты

Офицерам, прапорщикам и мичманам в России пересмотрели сроки контрактов. Теперь они не смогут заключать договоры сроком на один год, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующий закон вступает в силу 31 июля.

Новый порядок заключения контрактов коснётся военнослужащих, имеющих воинское звание офицера, а также прапорщика или мичмана. Они больше не смогут заключать контракты сроком на один год. При этом им останутся доступны контракты на срок от 3 до 10 лет. Или на неопределённый срок — до наступления предельного возраста пребывания на военной службе, отмечает «Парламентская газета».

Поправка о контрактах для офицеров, прапорщиков и мичманов была подписана главой государства и опубликована на портале правовой информации 1 апреля. А вступает в силу спустя 120 дней после опубликования. Такая отсрочка позволит военным, подавшим рапорт до публикации закона, заключить новый контракт на старых условиях.

Отметим, что изменения, вводимые новым законом, не коснутся контрактов для военнослужащих рядового и сержантского состава. Под его действие не попадают также военнослужащие, проходящие службу сверх предельного возраста.

При внесении инициативы в Госдуму отмечалась тенденция к увеличению количества годичных контрактов в ВС. В 2018 году их было заключено около 4 тысяч, рост относительно 2017 года составил 80%. Это могло привести к негативным последствиям при организации и проведении плановой замены военнослужащих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]