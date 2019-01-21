Житель Владивостока незаконно хранил дома боеприпасы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков был установлен и задержан 32-летний житель города Владивостока. Мужчина осуществил сбыт синтетических наркотиков посредством сети «Интернет» в значительном размере. Следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, в рамках расследования данного уголовного дела, сотрудниками транспортной полиции проведены обыски по месту жительства фигуранта, по результатам которых обнаружены и изъяты 40 боеприпасов, пригодных для стрельбы, восемь из которых являются самозарядными.

В настоящее время, дознавателями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, в отношении жителя Приморского края возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

Окончания расследования обвиняемый будет дожидаться под стражей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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