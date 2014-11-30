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В Приморье рецидивист, вернувшись из мест лишения свободы, ограбил мужчину

В Приморье рецидивист, вернувшись из мест лишения свободы, ограбил мужчину

Фото: DonDay

Приговором Советского районного суда города Владивостока приезжий  из другого региона Российской Федерации ранее судимый мужчина признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья гражданина).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, 1 сентября 2019 года фигурант в ходе распития спиртных напитков познакомился с местным жителем, совместное распитие спиртного они решили продолжить в частном доме у знакомого потерпевшего. Употребив значительное количество спиртного, между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес несколько ударов по голове и телу потерпевшего, при этом высказав требование передать ему денежные средства, сотовый телефон и спортивный костюм, надетый на потерпевшем.

Испуганный мужчина передал грабителю имущество, после чего обвиняемый скрылся, распорядившись похищенным по своему рассмотрению.

Установлено, что указанное преступление гостем столицы совершено практически сразу после его освобождения из мест лишения свободы в связи с заменой ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Признав подсудимого винновым в совершении указанного преступления, суд (путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору) окончательно к отбытию определил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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