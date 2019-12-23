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Носорог и бенгальские тигры пришли на губернаторскую елку во Владивостоке. Видеорепортаж Станислава Васильченко

Носорог и бенгальские тигры пришли на губернаторскую елку во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке состоялось самое ожидаемое событие года. Его ждали сотни детей со всего Приморского края. Губернаторская ёлка не только порадовала ребят подарками, но и удивила.

Посмотреть на главную ёлку края собрались более двух тысяч ребят со всего Приморья. Праздник традиционно проходит в стенах Владивостокского цирка. Селфи с губернатором, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой: танцы, хороводы, песни и, конечно, сладкие подарки. Организаторы удивили участников насыщенной программой.

На главном новогоднем утреннике края побывали дети-сироты, воспитанники социально-реабилитационных центров и коррекционных школ-интернатов, а также участники творческих коллективов и учащиеся детских школ искусств.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Этой доброй традиции уже много лет. И, возможно, пришли сюда со своими детьми те, кто и сам ребенком приходил на первые новогодние ёлки в нашем крае».

Настоящее путешествие в новогоднюю сказку для маленьких приморцев приготовили артисты цирка. Незабываемая встреча с экзотическими животными. Впервые на арене владивостокского цирка выступали единственный в мире дрессированный носорог и белые бенгальские тигры.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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