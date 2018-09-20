Новогодняя история странствий ждет приморцев в цирке Владивостока
Владивостокский цирк представляет необычных артистов с новой оригинальной программой. Впервые для приморской публики выступят дрессированный белый носорог и бенгальские белые тигры. Новогоднее шоу «Елка в цирке» подарит и детям и взрослым яркие эмоции, и много чудес и сюрпризов!
Рядом с трехтонным любимцем — хрупкая укротительница экзотических животных. С белым африканским носорогом по кличке Муфаньян Елена Федотова выступает уже 8 лет. Говорит, дрессированный гигант — такой единственный в мире. На арене он вальсирует и исполняет команды, в то время как в европейских цирках носорогов лишь демонстрируют зрителям, показывая их мощь и природную красоту.
Елена Федотова, дрессировщица, заслуженная артистка России: "Считается, что они не поддаются дрессуре, мы стараемся опровергнуть такое мнение и это — единственный носорог, который выполняет команду «Сидеть»! С таким животным можно только договариваться, по другому — никак!".
По соседству с игривым толстячком к новогоднему представлению готовятся сразу 6 бенгальских тигров. Марта, Берта, Лиза, Анфиса, Еремей и кот Федот на свет появились в цирке - их родители тоже талантливые артисты. Редчайшие полосатые кошки подарят публике рискованные трюки и праздничное настроение!
Алексей Смирнов, режиссер новогоднего представления «Ёлка в цирке»: "Какой же Новый год без чудес, подарков и сюрпризов! Все это и кое-что еще вас ждет во Владивостокском цирке".
Новогодняя история странствий по разным континентам ждет приморцев во Владивостокском цирке c 21 декабря по 12 января.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.12.2018 Около двух тысяч ребятишек посетили губернаторскую елку в Приморье
-
27.10.2018 "Золотой цирк Никулина" приехал во Владивосток с программой "Шоу воды, огня и света"
-
14.12.2018 «Звездный круиз» ждет своих пассажиров во Владивостокском цирке
-
26.10.2018 Цирк Никулина с новым "Шоу воды, огня и света" во Владивостоке
-
10.10.2019 Останки доисторического животного обнаружены в Приморье
-
20.09.2018 «Карнавал животных» — новые представления в цирке Владивостока
Добавить комментарий