В новогоднюю сказку попали маленькие приморцы на Губернаторской елке в цирке. Видеорепортаж Станислава Васильченко
Во Владивостоке состоялось самое ожидаемое событие года. Его ждали сотни детей со всего Приморского края. Губернаторская ёлка не только порадовала ребят подарками, но и удивила. Чем? Расскажем далее.
Посмотреть на главную ёлку края собрались более двух тысяч ребят со всего Приморья. Праздник традиционно проходит в стенах Владивостокского цирка. Селфи с губернатором, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой: танцы, хороводы, песни и, конечно, сладкие подарки. Организаторы удивили участников насыщенной программой.
На главном новогоднем утреннике края побывали дети-сироты, воспитанники социально-реабилитационных центров и коррекционных школ-интернатов, а также участники творческих коллективов и учащиеся детских школ искусств.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Этой доброй традиции уже много лет. И, возможно, пришли сюда со своими детьми те, кто и сам ребенком приходил на первые новогодние ёлки в нашем крае».
Настоящее путешествие в Новогоднюю сказку для маленьких приморцев приготовили артисты цирка. Незабываемая встреча с экзотическими животными. Впервые на арене владивостокского цирка выступали единственный в мире дрессированный носорог и белые бенгальские тигры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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