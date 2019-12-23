Пять лет - полет отличный! Авиаторы Приморья отмечают первый юбилей восстановления полетов малой авиации. За это время три небольших канадских самолета, приобретенных за счет краевого бюджета, перевезли по краю более ста тысяч пассажиров.

Под крылом самолета — реки, сопки и море. По левому борту - вершины Сихотэ-Алиня, по правому - бескрайняя морская гладь. Высота полета всего три тысячи метров над землей. Наглядное доказательство необычного, почти романтичного преимущества малой авиации перед большой - отсюда, из иллюминатора, приморцы уже пять лет родной край в деталях рассматривают!

Надежда Глушко, агент по авиаперевозкам, п.Преображение: «Летом очень много туристов, все незнакомые, и, хочу сказать, что довольны все! Пенсионеры вообще, просто очень довольны!»

Юлия Козлова, начальник аэродрома, п.Терней: «Нас в шутку называют центральным аэропортом, потому что мы обслуживаем семь северных площадок, и через нас проходит основной поток пассажиров».

Приморское государственное авиапредприятие «Пластун-Авиа» стало всероссийским лидером возрождения малой, внутрирегиональной авиации. Четырнадцать краевых аэродромов обеспечивают жителей региона самым дорогим - близкие друг с другом встречаются.

Александр Загибин, первый заместитель генерального директора: «Есть мечты по организации рейсов из Дальнегорска в Светлую и Пластун - Светлая. И возможно, чтобы у нас появилось еще одно воздушное судно, чтобы еще больше увеличить пассажиропоток по Приморью».

Крутой вираж произошел и в жизни приморцев, живущих в глубинке. Возрождение авиации подарило им возможности проявить себя в новом деле.

Ульяна Ращупкина, инспектор по досмотру, г. Дальнегорск: «Захотелось попробовать чего-то нового. Первый день, конечно, немного страшновато было но ничего, привыкла».

Анна Нерослова, диспетчер МВЛ, п.Восток: «Мне предложили работу, и я пришла! Я не думала, что стану авиатором. До этого я работала в школе».

В «Пластун-Авиа» на достигнутом не останавливаются. Вот-вот восстановят еще один, уже пятнадцатый, маршрут - в Малую Кему.

Юрий Салимов, начальник аэродрома, г.Дальнегорск: «Мечты, чтобы всё это развивалось, росло, чтобы парк машин увеличился, и авиация -всегда впереди!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]