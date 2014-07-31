«Пластун-авиа» выполняет стратегическую задачу краевого значения. Видеорепортаж Максима Каленника
Преимущества малой авиации Приморья
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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