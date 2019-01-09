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Подрядчики нацпроекта БКАД во Владивостоке задолжали администрации города 6,2 млн рублей

Подрядчики нацпроекта БКАД во Владивостоке задолжали администрации города 6,2 млн рублей

Подрядчики нацпроекта БКАД во Владивостоке должны администрации города 6,2 млн рублей пени, неустойки и штрафов за срыв сроков по сдаче работ. Это всего 0,73% от общей суммы всех пяти контрактов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, шесть контрактов на капитальный ремонт дорог и строительство виадука на Олега Кошевого разыгрывались по нацпроекту БКАД во Владивостоке в 2019 году. Общая сумма, с учетом снижений, составила 838 млн рублей. Контракты разделили между собой «знакомые все лица» – пять подрядчиков, забирающих себе в принципе почти все крупные контракты. Администрация города провела проверку и выяснила, что просрочка по большинству из них уже составляет полтора месяца. В связи с чем всем пяти компаниям были выставлены требования об оплате штрафов и неустойки. В сумме это равно 6 190 186 рублям, или 0,73% от общей стоимости всех шести контрактов.

Самый дорогой контракт на сумму 191,3 млн рублей на ремонт Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова и Нерчинской выиграло ООО «Федерал Строй». По требованию, предъявленному подрядчику администрацией Владивостока 18 декабря, просрочка составила 46 дней. Не выполнено работ на 39 млн рублей, или 20,4%. Неустойка, фиксированный штраф за непредоставление документов и пеня в сумме составляют 1,9 млн рублей, или чуть меньше 1% от цены контракта.

Контракт на ремонт Калинина и Вилкова за 184,5 млн тоже выиграло ООО «Федерал Строй». Требование города также опубликовано 18 декабря. Работ не выполнено на 21,6 млн рублей, или на 11,7%. Неустойка, пеня и штраф составляют за 46 дней 1,8 млн рублей, или чуть меньше 1%.

Третий контракт на сумму 153,7 млн рублей заключали на ремонт Луговой от Баляева, а также Нижнепортовой и Хабаровской. Его выиграло ООО «Автобан-ДВ». За 46 дней не выполнено 1,6% работы, или на 2,5 млн рублей. Пеня и штраф составляют 205 761 рубль.

ООО «Строй Сити» за 154,2 млн рублей ремонтировало Добровольского и Сахалинскую. Компания за 46 дней не выполнила работ на 2 млн рублей, или 1,3%. Неустойка и штраф по требованию от 19 декабря составляют 303 138 рублей.

Енисейскую, Кирова и Шкотовскую ремонтировало ООО «СКАБ» за 120,8 млн рублей. В этом контракте есть непонятный казус. Согласно требованию от 19 декабря, не выполнено работ на 99,9 млн рублей, или на 80,6%. Неустойка, пеня и штраф на данный момент за 46 дней составляют 1,8 млн рублей.

И, наконец, многострадальный виадук на Олега Кошевого, который до сих пор так и не открыли, монтировало ООО «Вектор Строй» за 33,4 млн рублей. Им требование тоже было предъявлено 18 декабря, однако просрочка составляла 37 дней. С учетом штрафа и неустойки компания должна 242 956 рублей, или 0,7% от контракта.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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