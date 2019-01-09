Подрядчики нацпроекта БКАД во Владивостоке задолжали администрации города 6,2 млн рублей
Подрядчики нацпроекта БКАД во Владивостоке должны администрации города 6,2 млн рублей пени, неустойки и штрафов за срыв сроков по сдаче работ. Это всего 0,73% от общей суммы всех пяти контрактов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, шесть контрактов на капитальный ремонт дорог и строительство виадука на Олега Кошевого разыгрывались по нацпроекту БКАД во Владивостоке в 2019 году. Общая сумма, с учетом снижений, составила 838 млн рублей. Контракты разделили между собой «знакомые все лица» – пять подрядчиков, забирающих себе в принципе почти все крупные контракты. Администрация города провела проверку и выяснила, что просрочка по большинству из них уже составляет полтора месяца. В связи с чем всем пяти компаниям были выставлены требования об оплате штрафов и неустойки. В сумме это равно 6 190 186 рублям, или 0,73% от общей стоимости всех шести контрактов.
Самый дорогой контракт на сумму 191,3 млн рублей на ремонт Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова и Нерчинской выиграло ООО «Федерал Строй». По требованию, предъявленному подрядчику администрацией Владивостока 18 декабря, просрочка составила 46 дней. Не выполнено работ на 39 млн рублей, или 20,4%. Неустойка, фиксированный штраф за непредоставление документов и пеня в сумме составляют 1,9 млн рублей, или чуть меньше 1% от цены контракта.
Контракт на ремонт Калинина и Вилкова за 184,5 млн тоже выиграло ООО «Федерал Строй». Требование города также опубликовано 18 декабря. Работ не выполнено на 21,6 млн рублей, или на 11,7%. Неустойка, пеня и штраф составляют за 46 дней 1,8 млн рублей, или чуть меньше 1%.
Третий контракт на сумму 153,7 млн рублей заключали на ремонт Луговой от Баляева, а также Нижнепортовой и Хабаровской. Его выиграло ООО «Автобан-ДВ». За 46 дней не выполнено 1,6% работы, или на 2,5 млн рублей. Пеня и штраф составляют 205 761 рубль.
ООО «Строй Сити» за 154,2 млн рублей ремонтировало Добровольского и Сахалинскую. Компания за 46 дней не выполнила работ на 2 млн рублей, или 1,3%. Неустойка и штраф по требованию от 19 декабря составляют 303 138 рублей.
Енисейскую, Кирова и Шкотовскую ремонтировало ООО «СКАБ» за 120,8 млн рублей. В этом контракте есть непонятный казус. Согласно требованию от 19 декабря, не выполнено работ на 99,9 млн рублей, или на 80,6%. Неустойка, пеня и штраф на данный момент за 46 дней составляют 1,8 млн рублей.
И, наконец, многострадальный виадук на Олега Кошевого, который до сих пор так и не открыли, монтировало ООО «Вектор Строй» за 33,4 млн рублей. Им требование тоже было предъявлено 18 декабря, однако просрочка составляла 37 дней. С учетом штрафа и неустойки компания должна 242 956 рублей, или 0,7% от контракта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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