Кота, обожающего вертолеты МЧС, обнаружили в Приморье
Инспекторы МЧС показали в своем инстаграм кота, который всегда приходит на вертолетную площадку встречать сотрудников, — передают «Вести: Приморье».
«Приятного вам дня и кота в ленту», — пожелали сотрудники МЧС в своем инстаграм.
На фоне вертолета спасатели запечатлели полосатого кота.
«Имени коту не дали, но он всегда приходит к вертолету, когда видит спасателей на взлётной площадке», — пояснили инспекторы в подписи к фото.
Подписчиков даже просить не пришлось: они тут же начали придумыать имя полосатому любителю вертолетов.
Счастливый Барометр, Мимино, МЧС, Вертолёт, Спасатель Малибу, Юлий, Мирослав, Бэтман, Буран, МурЧиС, Винтик, Фиксик, Васька, Кузьмич, Микки, Пропеллер — теперь у преданного фаната вертолетов много вариантов для клички.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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