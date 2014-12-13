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Вчера, 22:50
 

Кота, обожающего вертолеты МЧС, обнаружили в Приморье

Кота, обожающего вертолеты МЧС, обнаружили в Приморье

Фото: МЧС по ПК

Инспекторы МЧС показали в своем инстаграм кота, который всегда приходит на вертолетную площадку встречать сотрудников, — передают «Вести: Приморье».

«Приятного вам дня и кота в ленту», — пожелали сотрудники МЧС в своем инстаграм.

На фоне вертолета спасатели запечатлели полосатого кота.

«Имени коту не дали, но он всегда приходит к вертолету, когда видит спасателей на взлётной площадке», — пояснили инспекторы в подписи к фото.

Подписчиков даже просить не пришлось: они тут же начали придумыать имя полосатому любителю вертолетов.

Счастливый Барометр, Мимино, МЧС, Вертолёт, Спасатель Малибу, Юлий, Мирослав, Бэтман, Буран, МурЧиС, Винтик, Фиксик, Васька, Кузьмич, Микки, Пропеллер — теперь у преданного фаната вертолетов много вариантов для клички.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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