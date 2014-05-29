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Приморские заключенные будут работать на китайских сельхозпроизводителей

Приморские заключенные будут работать на китайских сельхозпроизводителей

Фото: ГУФСИН


Китайские фермеры организуют сельхозпроизводства в исправительных учреждениях Приморского края, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ГУФСИН.

Сотрудничество с представителями зарубежного бизнеса ведется ГУФСИН России по Приморскому краю с 2010 года. За этот период иностранные предприниматели убедились в эффективности взаимодействия и качестве продукции, что выразилось в заинтересованности развития дальнейшего сотрудничества. 

В этот раз в рамках встречи с представителями русско-китайского культурно – экономического центра, занимающегося интеграцией китайского бизнеса в Приморском крае, сотрудники производственных служб ГУФСИН обсудили вопросы сотрудничества ГУФСИН с китайскими предпринимателями в вопросах организации сельскохозяйственного производства в учреждениях УИС края. 

Сотрудничество с бизнес-сообществом по открытию и запуску совместных производств дает возможность увеличить количество рабочих мест для осужденных, что позволяет им выплачивать иски потерпевшим и планировать свое будущее после освобождения. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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