«Багаж знаний» помог отбиться приморской школьнице от насильника
В посёлке Владимиро-Александровском в Приморском крае мужчина напал на 14-летнюю школьницу и пытался изнасиловать, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на «Регион online».
У девочки с собой была сумка, которой она начала защищаться. В итоге несовершеннолетняя смогла вырваться из рук злоумышленника.
«В момент, когда мужчина напал на девочку, она шла домой из школы. От мужчины отбивалась сумкой с учебниками. Злоумышленник держал её крепко, но когда школьница закричала, бросил её, так как не смог зажать рот», — рассказал «Регион online» источник в правоохранительных органах Приморского края.
Родители девочки написали заявление в полицию, мужчину объявили в розыск. Через некоторое время он сам пришёл в полицию и обо всём рассказал. Мужчина пояснил, что был пьяным в момент нападения, вину свою признал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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