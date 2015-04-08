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«Багаж знаний» помог отбиться приморской школьнице от насильника

«Багаж знаний» помог отбиться приморской школьнице от насильника

Фото: gorodche.ru


В посёлке Владимиро-Александровском в Приморском крае мужчина напал на 14-летнюю школьницу и пытался изнасиловать, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на «Регион online».

У девочки с собой была сумка, которой она начала защищаться. В итоге несовершеннолетняя смогла вырваться из рук злоумышленника.

«В момент, когда мужчина напал на девочку, она шла домой из школы. От мужчины отбивалась сумкой с учебниками. Злоумышленник держал её крепко, но когда школьница закричала, бросил её, так как не смог зажать рот», — рассказал «Регион online» источник в правоохранительных органах Приморского края.

Родители девочки написали заявление в полицию, мужчину объявили в розыск. Через некоторое время он сам пришёл в полицию и обо всём рассказал. Мужчина пояснил, что был пьяным в момент нападения, вину свою признал.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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