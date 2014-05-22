Вошел за девочкой в подъезд: В Приморье разыскивают «похотливого» мужчину
В Приморье разыскивают мужчину, который пытался попасть в квартиру сбежавшей от него девочки, сообщают «Вести:Приморье».
Так, в приморском паблике опубликовали информацию о мужчине, который сильно напугал 9-летнюю девочку, которая почувствовала что-то неладное, войдя в подъезд жилого дома.
пишет автор поста в паблике bkamen_news.
Приморцы осудили действия мужчины и обратили внимание на ситуацию как таковую. Выразив мнение, что детям ежедневно нужно напоминать, с какими людьми они могут столкнуться. Скорее всего, в квартире была установлена система видеозаписи. Благодаря чему удалось увидеть лицо мужчины.
«Мама должна была позвонить в полицию! Бежать домой и параллельно звонить».
«В полицию заявление пишите. Вдруг в розыске хлопчик».
«Учите детей не входить в подъезд с неизвестными людьми, тем более мужчинами. Детям по сто раз нужно это повторять, иначе мимо ушей пропускают. Хорошо, что закрыться успела».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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