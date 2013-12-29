Вошел за девочкой в подъезд: Полиция установила личность странного мужчины

Полиция проверила информацию из социальных сетей об инциденте в городе Большой Камень, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница Большого Камня сообщила, что ее 9-летняя дочь боится выходить из квартиры, так как в дверь стучит незнакомый ей мужчина.

По адресу, озвученному заявительницей, выехали полицейские. Около квартиры посторонних не оказалось.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела беседу со школьницей и ее матерью для установления обстоятельств инцидента. Участковые организовали поквартирный обход, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В результате мероприятий установили личность мужчины. Им оказался житель города Большой Камень 1974 года рождения. Он пояснил, что в данной квартире живет его приятель, к которому приморец и приходил. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С гражданином провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье разыскивают «похотливого» мужчину. Так, в приморском паблике опубликовали информацию о мужчине, который сильно напугал 9-летнюю девочку. Она почувствовала что-то неладное, войдя в подъезд жилого дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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