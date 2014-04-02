Приморские законодатели запретят продавать снюс детям





Приморское отделение фракции «Единая Россия» подготовило проект закона о запрете продажи снюса несовершеннолетним, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе «единоросов».

«Единая Россия» приступила к подготовке регионального проекта «Приморье – территория здоровья». В рамках его на территории края будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, в частности – молодежи. Одна из причин – активное распространение психоактивных веществ (ПАВ) среди несовершеннолетних.

На прошлой неделе в Приморье был зафиксировано очередное отравление подростка. В связи с этим фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края выступила 17 декабря с инициативой о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Проект закона уже направлен в прокуратуру и администрацию Приморского края – по итогам заключения правоохранительных органов и оценки регулирующего воздействия со стороны исполнительной власти законопроект будет внесен на рассмотрение в региональный парламент.

В свою очередь руководитель проекта «Приморье – территория здоровья», председатель Приморского регионального отделения общественной организации «Матери России» Татьяна Заболотная сообщила, что в рамках борьбы с распространением ПАВов планируется привлечь волонтеров – как взрослых, так и студентов, – которые пройдут специальное обучение под руководством представителей здравоохранения, наркологов, психологов и научатся правильной коммуникации с подростковой аудиторией в разрезе первичной профилактики психоактивных веществ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]