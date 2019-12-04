Полиция информирует жителей Приморья об опасности снюса

Снюс, содержащий синтетический никотин под видом конфет набирает всю большую популярность среди детей и подростков. «Курят» таким образом подростки везде, включая территории образовательных учреждений.

Реализуется снюс в небольшой таре, как в виде «конфет», так и в виде бумажных «пакетиков». К сожалению, большую распространенность эти смеси имеют в молодежной среде, в которой считаются модными.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к летальному исходу. Также из-за употребления снюса может остановиться рост ребенка, ухудшиться его память и когнитивные процессы, повыситься агрессивность.

На сегодняшний день законодательством Российской Федерации не предусмотрена ответственность за реализацию и приобретение снюса. В ряде регионов территориальные органы МВД России выступают с инициативой о внесении изменений в статью 14.53 КоАП РФ о несоблюдении ограничений и нарушений запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

Сотрудники полиции регулярно организовывают профилактические мероприятия совместно с представителями органов систем профилактики. Проводятся профилактические беседы с подростками, медиками и предпринимателями.

К сожалению, определить употребляет ли ваш ребенок снюс, не так уж просто. Снюс не оставляет запаха. Более того, в бездымный синтетический никотиновый продукт добавляют ароматизаторы, поэтому можно подумать, что ребенок держит во рту леденец. Прежде всего, стоит быть внимательным к своему ребенку и следить за изменениями в его поведении, но основным доказательством употребления может быть найденный в вещах пакетик или странные конфеты.

В первую очередь попытайтесь спокойно поговорить и узнать, что хочет доказать ребенок таким поведением. Постарайтесь объяснить, чем это опасно и как это отразится на органах или внешности. Также можно обратиться за консультацией в наркологический диспансер, где с ребенком поработают врачи и психологи.

Краевой наркологический диспансер: 8(423)2414629, 2414761

Отделение неотложной наркологической помощи: 8(423)2455865; приемный покой (круглосуточно): 8(423)2457446.

Отделение профилактики наркомании среди несовершеннолетних: 8(423)2428479.

Душепопечительский центр реабилитации: 8(908)4575182.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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