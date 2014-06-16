В Приморье подросток госпитализирован после употребления снюса
Бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу 15-летнего подростка с диагнозом «острое отравление никотином», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МВД.
Установлено, что несовершеннолетний, находясь на улице Успенского, употребил продукт, содержащий синтетический никотин, и запил его энергетиком. После этого школьник почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
По данному факту проводится проверка. Установлено, что пастилки и энергетический напиток несовершеннолетний приобрел в магазине.
Медики оказали пациенту помощь. В настоящий момент несовершеннолетний приступил к учебе. Его состояние оценивается как удовлетворительное. С ребенком и его родителями проведены профилактические беседы.
В полиции подчеркнули: употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к летальному исходу.
На сегодняшний день законодательством Российской Федерации не предусмотрена ответственность за реализацию и приобретение снюса в связи с тем, что в его состав входит не табак, а синтетический никотин. Сотрудники полиции вместе с медиками и педагогами проводят профилактические мероприятия, беседуют с подростками и предпринимателями.
Определить употребляет ли ваш ребенок снюс, не так уж просто. Снюс не оставляет запаха. Более того, в бездымный синтетический никотиновый продукт добавляют ароматизаторы, поэтому можно подумать, что ребенок держит во рту леденец. Прежде всего, стоит быть внимательным к своему ребенку и следить за изменениями в его поведении, но основным доказательством употребления может быть найденный в вещах пакетик или странные конфеты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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