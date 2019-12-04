Госдума ускорит рассмотрение закона о запрете оборота снюса

В Госдуме ускорят работу над законопроектом об ограничениях для никотиносодержащей продукции, - сообщает "Вести: Приморье". Этот вопрос обсуждался на заседании Государственного антинаркотического комитета.

«В ходе заседания рекомендовано Государственной Думе ускорить работу по принятию поправок к законопроекту, предусматривающему установление на федеральном уровне ограничений и запретов в сфере оборота и рекламы некурительной никотиносодержащей продукции», — сказал заместитель Председателя Госдумы Алексей Гордеев.

Поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях и Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Документ, которым предлагается установление запрета на торговлю некурительной никотиносодержащей продукцией по аналогии с табачными изделиями, подготовлен профильным Комитетом по охране здоровья ко второму чтению.

При этом, как отметил Алексей Гордеев, Госдума также дополнительно уточнит в Правительстве РФ, является ли этот законопроект приоритетным, после чего он может быть рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний.

Отметим, что к никотиносодержащим некурительным смесям относятся, прежде всего, снюс и насвай.

Снюс – вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелко резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья. Все ингредиенты снюса пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой. Обычно используется для того чтобы человек мог получить очередную дозу никотина там, где курить нельзя – на дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и самолетах. Никотин и другие вещества высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну, при этом, сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. В составе снюса содержится ряд химических веществ, с потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них – нитрозамины, они образуются при производстве снюса, в процессе ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет.

Употребление снюса предполагает, что табак остается во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 милиграмма никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 миллиграммов никотина. Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка пяти-десяти минут, в кровь все равно поступает большое количество никотина.

Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности (привыкания), и практически молниеносного формирования зависимости. Отказ от использования снюса – процесс более тяжелый, чем отказ от курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и курса реабилитации.

Кроме того, многие потребители бездымного табака затем переходят на курение обычных сигарет.

Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии.

Употребления снюса в подростковом возрасте может вызвать остановку роста, повышенную агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, развитие онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

На территории Евросоюза и Таможенного союза ЕАЭС не запрещена продажа бестабачных никотиновых сосательных смесей. Действие технического регламента таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" на такие изделия не распространяется. Производители должны указывать на маркировке данные об ограничениях в употреблении сосательных (жевательных) никотиносодержащих изделий без табака.

10 января 2020 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]