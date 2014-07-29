Побили рекорд ДВ: аэропорт Владивостока зарегистрировал трехмиллионного пассажира





23 декабря Международный аэропорт Владивосток впервые за всю историю обслужил три миллиона пассажиров в течение календарного года. Этого важного показателя воздушная гавань Приморья достигла первой среди аэропортов Дальнего Востока, - сообщили "Вестям: Приморье" в учреждении.

Юбилейному пассажиру сообщили приятную новость во время регистрации на рейс. В торжественной обстановке руководство аэропорта совместно с представителями авиакомпании поздравили почетного пассажира и вручили памятные подарки – сувенирную продукцию, сертификат на посещение зала повышенной комфортности и право на бесплатный перелет в любой город России.

«Мне безумно приятно, что моя поездка началась с таких позитивных событий и радостных эмоций. Спасибо аэропорту и авиакомпании за праздник, за приятные и безопасные полеты! Желаю побольше благодарных пассажиров и всего наилучшего. Подарочный сертификат от авиакомпании «Уральские авиалинии» планирую использовать в следующем году на перелет в Крым, давно мечтала там отдохнуть», — поделилась эмоциями юбилейный пассажир Галина Карпенко.

И.о. генерального директора Международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко отметил, что регистрация трехмиллионного пассажира – это значимое событие, как для воздушной гавани, так и для края в целом.

«Новый исторический рекорд демонстрирует высокую эффективность работы всего коллектива авиапредприятия, а также успешное сотрудничество аэропорта с российскими и иностранными перевозчиками. В 2020 году мы продолжим работу, направленную на развитие авиационного сообщения между регионами, чтобы у жителей Дальнего Востока была возможность совершать комфортные перелеты по широкому спектру направлений», — пообещал он.

В аэропорту рекорд объясняют, в частности, ростом пассажиропотока на японском направлении, а также с китайской столицей — здесь он увеличился больше чем на треть, а на направлениях Юго-Восточной Азии рост составил 24%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]