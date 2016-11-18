В трех селах Приморья введен карантин из-за болезни Ньюкасла

В связи с регистрацией двух очагов заболевания кур болезнью Ньюкасла (псевдочума птиц) в там введён ряд ограничительных мероприятий. В первой угрожаемой зоне оказались соседние Алексеевка и Удобное. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primzori, на период действия карантина в этих трёх сёлах запрещены доступ посторонних лиц к личным хозяйствам сельчан, перемещение внутри хозяйства и вывоз из него птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз фуража, инвентаря, оборудования и помёта.

Сотрудники Ханкайского филиала Хорольской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных провели информирование населения и выполнили комплект профилактических мероприятий. Все имеющиеся в хозяйствах сельчан куры осмотрены и привиты. В очагах инфекции произведена дезинфекция хозпостроек и прилегающей территории, где содержалась домашняя птица. Ведутся регулярные наблюдения за её клиническим состоянием. По информации отдела жизнеобеспечения администрации Ханкайского района, карантин будет снят не ранее, чем через 30 дней со дня последнего случая заболевания птицы.

Ранее сообщалось, что болезнь Ньюкасла выявили в Приморье.

Ньюкаслская болезнь (псевдочума) птиц — остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падеж птицы.

К заболеванию восприимчивы домашние и дикие птицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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