Деликатесы из минтая. Приморцы открывают заново вкус популярной рыбы. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Деликатесы из минтая. Приморцы открывают заново вкус дикой рыбы. «Русская Рыбопромышленная Компания» в преддверии праздников в гипермаркете «Самбери» провела дегустацию изысканных блюд, которые могут смело украсить новогодний стол дальневосточников. Почему шеф-повара выбирают минтай и чем удивить гурманов?
Дикая белая рыба из северных морей в умелых руках шеф-повара превращается в праздничный деликатес: воздушный паштет и пикантные крокеты. В необычном послевкусии не сразу узнают привычный минтай. По мнению мастера, рыба не из капризных, но с гастрономическим достоинством. Легко может украсить новогодний стол.
Евгений Березнюк, шеф-повар ресторана «Огонек»: «Чтобы сделать таких штучек 30, уйдет около получаса. Прост в приготовлении. Его сложно пересушить или сделать невкусным. Отлично подходит для приготовления дома».
В основе блюд - продукция «Русской Рыбопромышленной Компании». Линейка товаров от бренда «НордЭко». Доступные по цене порционное, килограммовое филе минтая, а также фарш и рыбные палочки. Приобрести продукцию можно в магазинах «Самбери». Хозяйкам в помощь - кулинарные шпаргалки. Многие после дегустации захотели обновить новогоднее меню.
Жители Владивостока:
- Для Рождества рыба - самое то. Пробовала крокеты, очень понравились
- Никакой химии, никаких Ешек — это очень важно.
- Мне очень понравился паштет. Необычный. Возьму на заметку, сделаю на Новый год.
Не просто вкусная, но еще и полезная рыба. Минтай богат омега3, считается диетическим. Подходит и для спортсменов, и для детского меню. На пути к потребителю рыба сохраняет свой настоящий вкус.
Олеся Мицай, советник директора по корпоративным коммуникациям ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»: «Огромное преимущество продукта в том, что он не проходит многочисленной дефростации. Рыбу добыли, там же, в море переработали, заморозили, упаковали и готовую привезли на берег».
«Русская Рыбопромышленная Компания» намерена начать масштабное производство и на суше. В следующем году планирует открыть завод по переработке минтая. А значит, разнообразить линейку и увеличить объемы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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