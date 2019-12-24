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Деликатесы из минтая. Приморцы открывают заново вкус популярной рыбы. Видеорепортаж Татьяны Дубко

Деликатесы из минтая. Приморцы открывают заново вкус популярной рыбы

Деликатесы из минтая. Приморцы открывают заново вкус дикой рыбы. «Русская Рыбопромышленная Компания» в преддверии праздников в гипермаркете «Самбери» провела дегустацию изысканных блюд, которые могут смело украсить новогодний стол дальневосточников. Почему шеф-повара выбирают минтай и чем удивить гурманов?

Дикая белая рыба из северных морей в умелых руках шеф-повара превращается в праздничный деликатес: воздушный паштет и пикантные крокеты. В необычном послевкусии не сразу узнают привычный минтай. По мнению мастера, рыба не из капризных, но с гастрономическим достоинством. Легко может украсить новогодний стол.

Евгений Березнюк, шеф-повар ресторана «Огонек»: «Чтобы сделать таких штучек 30, уйдет около получаса. Прост в приготовлении. Его сложно пересушить или сделать невкусным. Отлично подходит для приготовления дома».

В основе блюд - продукция «Русской Рыбопромышленной Компании». Линейка товаров от бренда «НордЭко». Доступные по цене порционное, килограммовое филе минтая, а также фарш и рыбные палочки. Приобрести продукцию можно в магазинах «Самбери». Хозяйкам в помощь - кулинарные шпаргалки. Многие после дегустации захотели обновить новогоднее меню.

Жители Владивостока:

- Для Рождества рыба - самое то. Пробовала крокеты, очень понравились

- Никакой химии, никаких Ешек — это очень важно.

- Мне очень понравился паштет. Необычный. Возьму на заметку, сделаю на Новый год.

Не просто вкусная, но еще и полезная рыба. Минтай богат омега3, считается диетическим. Подходит и для спортсменов, и для детского меню. На пути к потребителю рыба сохраняет свой настоящий вкус.

Олеся Мицай, советник директора по корпоративным коммуникациям ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»: «Огромное преимущество продукта в том, что он не проходит многочисленной дефростации. Рыбу добыли, там же, в море переработали, заморозили, упаковали и готовую привезли на берег».

«Русская Рыбопромышленная Компания» намерена начать масштабное производство и на суше. В следующем году планирует открыть завод по переработке минтая. А значит, разнообразить линейку и увеличить объемы.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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