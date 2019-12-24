Деликатесы из минтая. Приморцы открывают заново вкус популярной рыбы

Деликатесы из минтая. Приморцы открывают заново вкус дикой рыбы. «Русская Рыбопромышленная Компания» в преддверии праздников в гипермаркете «Самбери» провела дегустацию изысканных блюд, которые могут смело украсить новогодний стол дальневосточников. Почему шеф-повара выбирают минтай и чем удивить гурманов?

Дикая белая рыба из северных морей в умелых руках шеф-повара превращается в праздничный деликатес: воздушный паштет и пикантные крокеты. В необычном послевкусии не сразу узнают привычный минтай. По мнению мастера, рыба не из капризных, но с гастрономическим достоинством. Легко может украсить новогодний стол.

Евгений Березнюк, шеф-повар ресторана «Огонек»: «Чтобы сделать таких штучек 30, уйдет около получаса. Прост в приготовлении. Его сложно пересушить или сделать невкусным. Отлично подходит для приготовления дома».

В основе блюд - продукция «Русской Рыбопромышленной Компании». Линейка товаров от бренда «НордЭко». Доступные по цене порционное, килограммовое филе минтая, а также фарш и рыбные палочки. Приобрести продукцию можно в магазинах «Самбери». Хозяйкам в помощь - кулинарные шпаргалки. Многие после дегустации захотели обновить новогоднее меню.

Жители Владивостока:

- Для Рождества рыба - самое то. Пробовала крокеты, очень понравились

- Никакой химии, никаких Ешек — это очень важно.

- Мне очень понравился паштет. Необычный. Возьму на заметку, сделаю на Новый год.

Не просто вкусная, но еще и полезная рыба. Минтай богат омега3, считается диетическим. Подходит и для спортсменов, и для детского меню. На пути к потребителю рыба сохраняет свой настоящий вкус.

Олеся Мицай, советник директора по корпоративным коммуникациям ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»: «Огромное преимущество продукта в том, что он не проходит многочисленной дефростации. Рыбу добыли, там же, в море переработали, заморозили, упаковали и готовую привезли на берег».

«Русская Рыбопромышленная Компания» намерена начать масштабное производство и на суше. В следующем году планирует открыть завод по переработке минтая. А значит, разнообразить линейку и увеличить объемы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]