Новости Экономика Видеорепортаж

Сегодня, 12:06
 

Рекорд в истории дальневосточной авиации установил аэропорт Владивостока. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

Рекорд в истории дальневосточной авиации установил аэропорт Владивостока

Дальневосточный рекордсмен. Аэропорт Владивостока установил исторический рекорд по количеству пассажиров. В течение года здесь зарегистрировали более трех миллионов пассажиров. Кто стал обладателем счастливого билета?

Трёхмиллионного пассажира зарегистрировали сегодня в аэропорту Владивостока. Такая цифра за год - это рекорд для дальневосточной авиации. Галина Карпенко оказалась на юбилейном рубеже, удачно зарегистрировавшись на рейс до Иркутска. И получила в подарок сертификат на бесплатный перелет по стране.

Галина Карпенко, трехмиллионный пассажир аэропорта Владивосток: «Я планирую этот подарочный сертификат уже в следующем году использовать на полет в южном направлении - в Крым. Давно хотела там побывать».

Собственные рекорды аэропорт бьёт ежегодно. Так пассажиропоток на японском направлении увеличился на 70 %, авиасообщение только со столицей Китая стало больше чем на треть.

Андрей Виниченко, и.о. генерального директора международного аэропорта Владивосток: «Новый исторический рекорд показал плодотворную, эффективную работу всей команды аэропорта».

Вячеслав Сердюк, руководитель представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» в г. Владивостоке: «Нам приятно, что трехмиллионный пассажир оказался именно на нашем рейсе».

Воздушная гавань столицы Приморья - одна из ведущих по развитию маршрутной сети среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В следующем году планируют открыть несколько новых направлений, каких — пока держат в секрете.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести