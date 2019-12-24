Рекорд в истории дальневосточной авиации установил аэропорт Владивостока. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Дальневосточный рекордсмен. Аэропорт Владивостока установил исторический рекорд по количеству пассажиров. В течение года здесь зарегистрировали более трех миллионов пассажиров. Кто стал обладателем счастливого билета?
Трёхмиллионного пассажира зарегистрировали сегодня в аэропорту Владивостока. Такая цифра за год - это рекорд для дальневосточной авиации. Галина Карпенко оказалась на юбилейном рубеже, удачно зарегистрировавшись на рейс до Иркутска. И получила в подарок сертификат на бесплатный перелет по стране.
Галина Карпенко, трехмиллионный пассажир аэропорта Владивосток: «Я планирую этот подарочный сертификат уже в следующем году использовать на полет в южном направлении - в Крым. Давно хотела там побывать».
Собственные рекорды аэропорт бьёт ежегодно. Так пассажиропоток на японском направлении увеличился на 70 %, авиасообщение только со столицей Китая стало больше чем на треть.
Андрей Виниченко, и.о. генерального директора международного аэропорта Владивосток: «Новый исторический рекорд показал плодотворную, эффективную работу всей команды аэропорта».
Вячеслав Сердюк, руководитель представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» в г. Владивостоке: «Нам приятно, что трехмиллионный пассажир оказался именно на нашем рейсе».
Воздушная гавань столицы Приморья - одна из ведущих по развитию маршрутной сети среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В следующем году планируют открыть несколько новых направлений, каких — пока держат в секрете.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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