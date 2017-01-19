Более ста тысяч россиян проголосовали за запрет на вылов китов

Общественная инициатива, направленная на запрет отлова китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, набрала на сайте «Российской общественной инициативы» более 100 тысяч голосов. Теперь ее должны рассмотреть на федеральном уровне.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, общественная кампания по запрету на отлов и перепродажу морских млекопитающих в океанариумы России и зарубежья пока стала самой успешной среди аналогичных, направленных на защиту животных. Петиция на сайте «Российской общественной инициативы» набрала 100 154 голоса и преодолела требуемый для рассмотрения на федеральном уровне порог.

Организаторами голосования предложено исключить из «Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов», утвержденного приказом Минсельхоза России от 01.10.2013 г. № 365 (ред. от 16.11.2017), следующие виды, добываемые в культурно-просветительских целях: белуху (Delphinapterus leucas), афалину (Tursiops truncatus), гринду (Globicephala macrorhynchus), тихоокеанского белобокого дельфина (Lagenorhynchus obliquidens) и косатку (Orcinus orca). Также предлагается внести изменения в статью 22 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», прямо исключающие китообразных из видов, в отношении которых осуществляется рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях.

Около 50 тысяч голосов было собрано за 11 месяцев. И еще 50 тысяч голосов благодаря беспрецедентной поддержке известных личностей и организаций удалось собрать за последний месяц. Вечером 24 декабря петиции недоставало около 1400 голосов, которые набрались за одну ночь – за три дня до окончания голосования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]