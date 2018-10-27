Новой "китовой тюрьмы" не будет: Роспироднадзор запретил вылов морских млекопитающих
Росприроднадзор отклонил заявку на отлов морских млекопитающих в 2020 году, дав отрицательное заключение по государственной экологической экспертизе, — сообщили «Вестям: Приморья» в пресс-службе Greenpeace.
В документ, как писал Greenpeace России раньше, были включены и белухи, и не исключался новый отлов в «культурно-просветительских целях».
Таким образом, документа, который разрешил бы новый отлов белух в будущем году, нет.
В документе Росприроднадзора, который есть у Greenpeace, говорится, что служба «рассмотрела обращения граждан и общественных организаций» и нашла несоответствия законодательству. Напомним — в этой заявке на проведение нового вылова не было подтверждений численности популяций ни по одному из видов. Цифры были взяты «с потолка», а значит невозможно было бы оценить потенциальное воздействие от отлова на морских млекопитающих.
Эта победа — отголосок резонанса вокруг «китовой тюрьмы» и итог обращений неравнодушных людей, написавших в ведомство.
Однако заявка на вылов может быть доработана и подана ещё раз. Изменить это способен только полный запрет на вылов китообразных, который обещал ввести зампредседателя Правительства России Алексей Гордеев. Greenpeace поддерживает инициативу и призывает голосовать за появление такого запрета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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