Новой "китовой тюрьмы" не будет: Роспироднадзор запретил вылов морских млекопитающих

Росприроднадзор отклонил заявку на отлов морских млекопитающих в 2020 году, дав отрицательное заключение по государственной экологической экспертизе, — сообщили «Вестям: Приморья» в пресс-службе Greenpeace.

В документ, как писал Greenpeace России раньше, были включены и белухи, и не исключался новый отлов в «культурно-просветительских целях».

Таким образом, документа, который разрешил бы новый отлов белух в будущем году, нет.

В документе Росприроднадзора, который есть у Greenpeace, говорится, что служба «рассмотрела обращения граждан и общественных организаций» и нашла несоответствия законодательству. Напомним — в этой заявке на проведение нового вылова не было подтверждений численности популяций ни по одному из видов. Цифры были взяты «с потолка», а значит невозможно было бы оценить потенциальное воздействие от отлова на морских млекопитающих.

Эта победа — отголосок резонанса вокруг «китовой тюрьмы» и итог обращений неравнодушных людей, написавших в ведомство.

Однако заявка на вылов может быть доработана и подана ещё раз. Изменить это способен только полный запрет на вылов китообразных, который обещал ввести зампредседателя Правительства России Алексей Гордеев. Greenpeace поддерживает инициативу и призывает голосовать за появление такого запрета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]