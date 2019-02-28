Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам, выпущенным из китовой тюрьмы

"Промысел северокорейских рыбаков не угрожает белухам из китовой тюрьмы в Приморье, которых просил защитить Greenpeace", - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления погранслужбы по региону.

Напомним, ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине установил, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.

Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.

Ранее стало известно, что Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии решил выпустить оставшихся 50 белух не в Охотском море, а на юге Приморья в Японском море двумя судами. Эксперты Greenpeace попросили российских пограничников обеспечить безопасность белух на юге Приморья, где ведут незаконный лов северокорейские рыбаки. "Северных корейцев в районе выпуска белух нет, поэтому угрозы никакой нет", - сказал представитель ведомства.

5 и 6 ноября на судно "Профессор Кагановский" погрузили 19 белух из последних оставшихся в бухте Средняя для их последующего выпуска на волю. Операция прошла в штатном режиме благодаря профессионализму всех участников - учёных, экипажа и специалистов, - сообщает пресс-служба ВНИРО. Белухи весом около полутонны каждая были размещены группами по 4 особи в транспортировочные ванны, их состояние стабильное. У морских млекопитающих отобрали пробы крови и записали их биометрические параметры. Кроме того, специалисты заранее подготовили понтон для сегодняшней погрузки на судно, чтобы сэкономить время. Были приняты решения по организации предстоящей работы на случай ухудшения погодных условий.

Научные сотрудники несут круглосуточную вахту, наблюдая за животными.

Сегодня работы будут продолжены. Планируется завершить погрузку животных в течение двух суток.

Напомним, выпуск будет осуществляться в бухте Успения в Приморье, где для белух имеются достаточные условия для адаптации к жизни в дикой природе.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российских водах в 2020 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]