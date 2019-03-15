Одну из освобожденных из "китовой тюрьмы" косаток заметили в районе Шантарских островов с ее дикими сородичами
Эксперты Greenpeace в районе Шантарских островов наблюдают одну из выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток в группе диких сородичей, экологи назвали это уникальным для мировой истории подтверждением адаптации к жизни в океане китов, содержащихся в неволе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Наш эксперт Григорий Цидулко, он сейчас находится в районе Шантарских островов, только что позвонил и сказал мне, что в районе залива Константина они видели одну из косаток, выпущенных со спутниковой меткой, в группе диких косаток", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
По его словам, этот факт уникален для мировой науки.
"Первый раз в мире мы получили подтверждение, что выпущенные косатки адаптируются к тому, чтобы жить в море и воссоединяться со своими дикими сородичами", - отметил Таргулян.
Он добавил, что Григорий Цидулко, эксперт Greenpeace, член команды французского океанографа Жана-Мишеля Кусто, член Совета по морским млекопитающим находится в районе Шантарских островов в экспедиции, целью которой является визуальное наблюдение за выпущенными из "китовой тюрьмы" китами.
Такой мониторинг проводил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), но подтверждений об успешной адаптации животных ученые не получили.
Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".
После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
6 августа у мыса Перовского в Охотском море выпустили трех косаток из "китовой тюрьмы": самца, молодую самку и "вожака" группы - старшую самку. До этого еще двумя партиями выпустили пять косаток и шесть белух.
В "китовой тюрьме" остается две косатки и 81 белуха. Росрыболовство планирует до 1 сентября выпустить всех косаток из "китовой тюрьмы", а белух до конца года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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