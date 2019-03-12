Greenpeace: косатки свободны, но 75 белух до сих пор в "китовой тюрьме"

Две последние косатки из так называемой «китовой тюрьмы» выпущены на свободу в Охотское море. Однако зоозащитники переживают за судьбу 75 белух, томящихся в неволе, — сообщили «Вестям: Приморье» в российском представительстве Greenpeace.

На волю вернулись самец Форест и самка Харя. Также освобождены ещё шесть белух. Это был четвёртый выпуск, который провели специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по отработанной схеме. Косаток без передержки отпустили через клеть — это считается наименее стрессовым для животных. Катамаран с клетью отошёл на 500 метров от берега, где Фореста и Харю отпустили в воду.

По сообщению пресс-службы ВНИРО, животные покружили возле берега и вместе ушли в северную часть залива. За их поведением на воле будут следить учёные института.

После косаток были выпущены шесть белух. Позже ВНИРО предоставит Greenpeace и выложит в публичный доступ фото и видео с выпуска животных.

Дня освобождения косаток зоозащитники и активисты ждали с зимы. Сейчас в бухте Средняя остаются ещё 75 белух.

«Это прекрасно, что все косатки на свободе, сердце радуется! Остаются две проблемы. Первая — перевозка за 1800 километров из «китовой тюрьмы» 75 белух. ВНИРО обещает вывезти их за оставшиеся до осенних штормов полтора, в лучшем случае два месяца. Мы надеемся, что это получится, но пока не очень понимаем как», — говорит эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

В связи с этим Greenpeace вновь обращается к институту с просьбой публично озвучить планы вывоза оставшихся особей.

Вызывает опасение шанс повторения ситуации с «китовой тюрьмой». Зоозащитникам стало известно, что недавно на госэкоэкспертизу были поданы новые материалы по общему допустимому улову (ОДУ) на 2020 год. В них вновь попадают белухи.

«Мы можем попасть в странную ситуацию, если вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях не запретят, и история «китовой тюрьмы» повторится через год-два. А это запросто может случиться – ведомства не торопятся выполнять поручение вице-премьера Гордеева о введении запрета, — добавляет Таргулян. —Мы рады радикальному повышению прозрачности процедуры выпуска косаток и белух. Но ситуация с будущими выловами китов неясна – совершенно непонятно, включены ли китообразные в переданные на госэкоэкспертизу материалы ОДУ. Нашим чиновникам необходимо прояснить ситуацию», — говорит эксперт.

Greenpeace продолжит следить за ситуацией и за освобождением оставшихся в бухте Средняя животных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]