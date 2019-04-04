Ученые выпустили в Охотское море еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы"

23 октября в 11.30 завершен выпуск 11 белух. Животные, как и в прошлый раз, были доставлены судном в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова и выпущены в места их традиционного обитания.

Научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии «Зодиак», взяв 18 октября в бухте Средняя на борт 11 белух, доставило их в Сахалинский залив, где и прошел выпуск. Животные перенесли транспортировку благополучно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, таким образом успешной завершен шестой этап по реализации плана выпуска морских млекопитающих в естественную среду обитания. В настоящее время учеными ВНИРО ведется подготовка к реализации следующего этапа выпуска.

В настоящее время, в бухте Средняя остаются 50 белух.

Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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