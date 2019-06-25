Экологи арендовали судно, чтобы следить за последним выпуском белух из "китовой тюрьмы"
Сегодня, 5 ноября, началась погрузка последней партии белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье. Об этом сообщают активисты коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам". Транспортировать к месту выпуска белух планируется двумя судами "Зодиак" и "Профессор Кагановский". Ранее предполагалось, что выпуск должен состояться до 1 ноября, но в назначенный срок операция не состоялась.
Активистам пришлось арендовать судно для того, чтобы следить за выпуском последних 50 белух, оставшихся в тюрьме в бухте Средняя. Ранее ТИНРО-центр отказался принимать на борт независимого наблюдателя за последним выпуском белух. Сначала научный институт потребовал, чтобы у волонтера был полный пакет морских документов. А после того, как такого человека нашли, наблюдателя все равно отказались пускать из-за «отсутствия возможности для размещения дополнительного специалиста». ВНИРО предложил желающим нанять катер до места выпуска на собственные средства.
Накануне ученые ВНИРО совместно с ветеринарами и тренерами осмотрели подготовленные для белух ванны на научных судах "Зодиак" и "Профессор Кагановский". Перед транспортировкой ветеринары проведут итоговый осмотр животных.
Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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