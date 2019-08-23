Погрузку белух из «китовой тюрьмы» в Приморье приостановили из-за погодных условий
5 ноября до 17.00 научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» приняло на борт 6 белух из 50 оставшихся в "китовой тюрьме". После этого понтон с пустыми вольерами отшвартован от судна. Об этом сообщила пресс-служба ВНИРО.
Операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветра, который мешает подвести к судну очередной понтон с животными из-за его высокой парусности. Белухи могут травмироваться. В связи с этим специалисты оперативно вносят корректировки в способ буксировки понтона к судну. Будет задействовано второе судно – малотоннажный НИС «Зодиак» и буксир, которые на тросах отбуксируют вольеры с животными к судну, и операция продолжится.
Ранее сообщалось, что белух планируется выпустить в Приморье в бухте Успения, которая находится в 100 км от Средней.
За выпуском последних 50 белух из "китовой тюрьмы" следят представители коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам". Для этого им пришлось специально арендовать судно. Ранее ТИНРО-центр отказался принимать на борт независимого наблюдателя за последним выпуском белух. Сначала научный институт потребовал, чтобы у волонтера был полный пакет морских документов. А после того, как такого человека нашли, наблюдателя все равно отказались пускать из-за «отсутствия возможности для размещения дополнительного специалиста». ВНИРО предложил желающим нанять катер до места выпуска на собственные средства.
Напомним, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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