Пограничники контролируют финальный выпуск животных из "китовой тюрьмы" в Приморье

Пограничный корабль сопроводил научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" с 19 белухами из "китовой тюрьмы" на борту к месту выпуска животных в бухте Успения на юге Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"Пограничный корабль проводил судно "Профессор Кагановский" в бухту Успения. Инспекторская группа провела осмотр водной акватории на предмет наличия сетей, браконьерских орудий лова и маломерных плавсредств КНДР", - сообщили в пресс-группе Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Ранее экологи высказывали опасение, что в акватории у Лазовского заповедника, где проходит выпуск, орудуют северокорейские браконьеры, которые могут навредить животным.

Напомним, в Приморье проходит операция по выпуску последней партии животных из "китовой тюрьмы". Он проходит в три этапа. С судна "Профессор Кагановский" в пятницу в бухте Успения у Лазовского заповедника в Приморье выпускают 19 белух. Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на научно-исследовательское судно "Зодиак", который затем отправится в бухту Успения. После возвращения "Профессора Кагановского" в бухту, ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]