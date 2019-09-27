«Китовая тюрьма» окончательно опустеет 9 ноября
В связи с ухудшением погоды и вынужденным перерывом в погрузке животных, в план транспортировки белух внесены изменения, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВНИРО.
Изменения в план внесены с целью скорейшего выпуска уже загруженных на судно животных в естественные условия обитания, а также оптимизации общих сроков завершения операции.
Выпуск всех оставшихся белух будет проведен в три этапа. 7 ноября на первом этапе научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» с 19 животными на борту, не дожидаясь полной загрузки, направится к запланированному месту выпуска – в бухту Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника. Дорога займет около 8 часов. Завтра там пройдет их выпуск в дикую природу.
Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на НИС «Зодиак», который затем отправится в бухту Успения.
После возвращения «Профессора Кагановского», ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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