Белух из «китовой тюрьмы» к месту выпуска доставят морем

Научно-исследовательское судно ВНИРО примет на борт группу белух из бухты Средняя, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу института.

Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток в рамках мероприятий по реадаптации и выпуску морских млекопитающих в естественную среду. Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.

Изменение способа транспортировки и выпуска животных были вызваны паводком на Амуре, ухудшением состояния дорог в Хабаровском крае из-за ливней и закрытием ряда участков после их затопления, что не позволяло осуществлять перевозку по отработанной схеме «автотранспорт/баржа/автотранспорт». Из-за этого начало очередной операции по выпуску животных приходилось постоянно откладывать.

«У науки уже был успешный опыт выпуска животных с судна, – сообщил заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк. – Мы рассчитываем, что весь процесс пройдет удачно и никакие погодные условия нам не помешают. Транспортировка животных начнется в самое ближайшее время».

Для белух подготовлены специальные ванны, в которых они будут комфортно себя чувствовать на протяжении всего маршрута. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи, которые будут следить за состоянием их здоровья.

Напомним, в плену остались 75 белух. Ранее их вывозили группами по 12 особей. О том, сколько животных выпустят в этот раз, ВНИРО не сообщает.

Ранее «Вести: Приморье» писали о том, что зоозощитники из Greenpeace обратились к Министру обороны Шойгу для выделения судна, чтобы морским путем доставить белух в бухту Средняя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]