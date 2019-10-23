«Освободите Зину!»: видео последнего выпуска белух показали ученые ВНИРО
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии опубликовал видео выпуска в море последних белух из так называемой «китовой тюрьмы», — передают «Вести: Приморье», сообщает «Российская газета».
В ролике можно увидеть разные этапы выпуска: перегрузку из вольеров в бухте Средняя, доставку морских животных в море, выгрузку в естественную среду.
Последних белух из-за погоды решено было не транспортировать на север Хабаровского края, а выпустить в Приморье - в бухте Успения в районе Лазовского заповедника. Операция, продлившаяся с 5 по 10 ноября, во время которой на волю выпустили 31 белуху, прошла, по информации ученых, успешно.
Напомним, что в «китовой тюрьме» в Приморской крае содержались 90 белух и 11 детенышей косаток. Расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Изначально планировалось продать животных в океанариумы Китая.
Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что благодаря выпуску мормлеков из «китовой тюрьмы» ученые сделали важное открытие, а также высчитали, сколько стоит свобода одной белухи из «китовой тюрьмы».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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