Свобода одной белухи из «китовой тюрьмы» стоит 2,75 млн. рублей
Сегодня ВНИРО начал транспортировку к месту выпуска еще одной партии белух. 14 из 75 животных поедут в Сахалинский залив на корабле. «Билет» для одной белухи стоит 2,75 млн. Рублей, — сообщают «Вести: Приморье».
На сайте госзакупок появился контракт, заключенный ВНИРО с перевозчиком, ООО «Афалиной», которая специализируется на охоте, отлове и отстреле диких животных, рыболовстве, рыбоводстве, научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук.
Доставка одного животного оценивается в контракте в сумму 2,75 млн. рублей. Предполагается вывезти 14 белух. А это значит, что стоимость их проезда обойдется ВНИРО в 38,5 млн. рублей. Однако конечная сумма будет зависеть от фактического количества доставленных животных.
«В связи с тем, что Товаром является животное, окончательная цена Договора зависит от фактически выживших единиц Товара, поставленных в место поставки, и от их состояния, обеспечивающего возможность их выпуска в естественную среду обитания», — указано в контракте.
Как сообщали «Вести: Приморье», ВНИРО предложил новый способ перевозки мормлеков из-за погодных условий, которые не позволили воспользоваться прежней схемой «автотранспорт/баржа/автотранспорт». Дорога займёт трое суток, которые белухи проведут в ваннах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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