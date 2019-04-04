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Выпуск белух из "китовой тюрьмы" откладывается на неопределенный срок

Выпуск белух из "китовой тюрьмы" откладывается на неопределенный срок

Фото: ВНИРО

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии из-за сложной паводковой ситуации на реке Амур планирует изменить схему доставки белух из Приморья к месту выпуска на побережье Охотского моря, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

«Ситуация с паводком в Хабаровском крае остается напряженной. Вторую неделю подряд приходится корректировать график начала транспортировки и выпуска оставшихся белух из бухты Средняя. С учетом сложившейся неблагоприятной ситуации ВНИРО готовит изменения в логистику перевозки животных, что позволит существенно увеличить партии транспортируемых белух и успешно завершить операцию", - сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

По данным гидрологов, гребень амурского паводка дойдет в Николаевский район Хабаровского края ориентировочно к 20 сентября.

Однако, каким образом планируется изменить схему и успеют ли всех белух выпустить, как запланировано, сотрудники ВНИРО не сообщают.

Напомним, ранее «Вести: Приморье» писали о том, что Greenpeace попросил министра обороны помочь выпустить белух из «китовой тюрьмы».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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