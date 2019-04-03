Greenpeace попросил министра обороны помочь выпустить белух из «китовой тюрьмы»

Greenpeace обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой найти судно, которое могло бы забрать несколько десятков белух из бухты Средняя и отвезти их в Охотское море, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на зоозащитников.

Освободить животных вовремя обещают глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и директор департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды Иван Шмаков. Директор по научной работе ВНИРО Олег Булатов тоже заверил: «Конкретные сроки реализации этапов операции будут определяться с учётом погодных условий и с таким расчётом, чтобы с началом сезонов штормов все животные были вывезены и выпущены в естественную среду обитания».

Однако в Greenpeace считают, что без помощи уже не обойтись.

«Мы подсчитали. Животных возили в трёх-четырёх контейнерах — по одной косатке или три белухи в каждом. Так реально вывезти 12 белух за раз, а их в «китовой тюрьме» 75. И даже если возить по 15-20 особей (как обещал ВНИРО) прежним шестидневным маршрутом по суше и с прежней периодичностью раз в три недели, понадобится четыре партии. При таком раскладе начало последнего выпуска выпадает на середину ноября, когда Охотское море на мысе Перовского уже штормит. А в шторма выпуск невозможен», — сообщают экологи.

Беспокойство зоозащитников повысилось из-за слов директор института Кирилла Колончина: он сказал о возможности передачи части белух в дельфинарии.

«Чем дальше чиновники от практической организации выпуска пленников «китовой тюрьмы», тем увереннее они говорят, что животные будут освобождены осенью. Но сложилась ситуация, когда без помощи Российского Флота исполнение поручения Президента о выпуске китообразных оказывается под угрозой срыва. Мы обратились лично к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой помочь», — объясняет эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

В начале истории выпуска косаток и белух Тихоокеанский флот был готов дать «силы и средства» для перевозки животных сразу после снятия ареста с них, но позже передумал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]