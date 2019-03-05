В «Китовой тюрьме» больше нет пленников
В Приморье завершилась операция по выпуску морских млекопитающих в естественную среду обитания. Все оставшиеся белухи были выпущены в бухте Успения Лазовского района Приморского края, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ВНИРО.
Напомним, научно-исследовательские работы по реадаптации и возвращению в дикую природу белух и косаток, содержащихся в центре адаптации в бухте Средняя проводились Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии в соответствии с Поручением Президента и Правительства РФ.
Весной 2019 года Научным консилиумом, в который вошли специалисты различных научных и общественных организаций, была проведена комплексная работа по оценке состояния животных, условий их содержания, а также разработана программа по их реадаптации и выпуску в естественные условия обитания. Летом началась поэтапная работа по транспортировке и доставке морских млекопитающих к местам традиционного обитания. Последний выпуск стартовал 5 ноября и 10 ноября благополучно завершился. Все животные, содержащиеся в бухте Средняя, возвращены в дикую природу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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