Моржат из «китовой тюрьмы» ждут в Китае





Проданных компании «Акватория» моржей из «китовой тюрьмы» в Приморье самолетом отправили в другой регион, сообщили РИА Новости во Владивостокской природоохранной прокуратуре, — передают «Вести: Приморье».

Представитель Росприроднадзора ранее рассказал РИА Новости, что две компании – «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании «Акватория», которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев.

Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи указанных моржей. Готовится запрос в адрес «Акватории» о месте и условиях содержания животных. Представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» в Новосибирске (ООО «Акватория») подтвердил РИА Новости, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора.

«В ходе проверки установлено, что морские млекопитающие — моржи — по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено», - сказал представитель природоохранной прокуратуры.

По его словам, «в настоящее время млекопитающие в бухте Средняя не содержатся».

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин — он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из «китовой тюрьмы» началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]