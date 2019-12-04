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Наложен запрет на вывоз детенышей моржей из бухты Средняя в Китай

Наложен запрет на вывоз детенышей моржей из бухты Средняя в Китай

Фото: rpn.gov.ru

Росприроднадзор отказал Центру океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория") в выдаче разрешения на вывоз в Китай шести детенышей моржей из "китовой тюрьмы", сообщает "Вести: Приморье".

Центральным аппаратом и Дальневосточным межрегиональным управлениями Росприроднадзора была проведена проверка информации о возможном содержании в бухте Средняя Приморского края моржей в рамках охраны водных биологических ресурсов.

Управлением был проведен осмотр акватории и водоохраной зоны бухты Средняя, по результатам установлено, что территория предполагаемого размещения морских млекопитающих огорожена забором. На акватории расположены открытые и крытые садки. В ходе визуального осмотра животных не видно. Звуков, издаваемых животными, не слышно, отметили в пресс-службе ведомства.

25 ноября 2019 в Росприроднадзор поступило заявление на выдачу разрешения СИТЕС на экспорт из Российской Федерации в Китай 6 моржей. В рамках рассмотрения документов направлен запрос в Росрыболовство о законности добывания указанных моржей и в адрес ООО «Акватория» о месте и условиях содержания животных.

"Заявителям было отказано в выдаче разрешения (сертификата) СИТЕС на экспорт шести живых особей моржа", - сообщается на сайте Росприроднадзора.

Основанием для отказа послужило то, что животные были выловлены в культурно-просветительских целях, а это не подразумевает продажу животных за пределы России.

Вопрос рассмотрения указанных документов  находился на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации и под личным контролем вице-премьера Алексея Гордеева.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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