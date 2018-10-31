Прокуратура проверяет законность вылова моржей, остающихся в бухте Средней

Владивостокская природоохранная прокуратура проверяет законность вылова и содержания моржей в бухте Средней, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

В марте представители центра реабилитации морских животных в бухте Средней сообщили, что у них содержатся шесть щенков моржа на законных основаниях. Расследований в их отношении на тот момент не проводилось. В ноябре Амурская бассейновая природоохранная прокуратура подала в суд иск о признании незаконными выданных Росрыболовством разрешений на добычу белух, косаток и моржей для центра реабилитации морских животных в бухте Средней, однако суд в удовлетворении иска отказал.

"Владивостокская природоохранная прокуратура по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проводит проверку в бухте Средней в части законности содержания и вылова моржей, находящихся там", - сообщил представитель прокуратуры.



Он добавил, что результаты проверки должны быть известны 13 декабря. С таким иском в Амурскую бассейновую прокуратуру обратились представители общественной организации "экологическая вахта Сахалина". По словам ее главы Дмитрия Лисицына, они также обратились в Росприроднадзор с запросом о предоставлении информации по поводу того, давались ли ведомством разрешения на вывоз моржей из России.

По данным коалиции "Свободу косаткам и белухам", в которую входит "экологическая вахта Сахалина", шесть моржей были выловлены в 2018 году в районе Чукотки, затем их отвезли в бухту Среднюю. С лета 2018 года здесь содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. С июня текущего года косаток и белух начали вывозить для выпуска в естественную среду обитания, последних белух выпустили в акватории Приморского края 10 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru