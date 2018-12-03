Росприроднадзор встал на защиту моржат из "китовой тюрьмы"

Шесть моржей, остающихся в бухте Средняя Приморского края, хотят вывезти из страны, но Росприроднадзор не даст такого разрешения до окончания проверки всех документов и законности вылова животных компанией, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Накануне глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя, где располагается реабилитационный центр для морских животных в связи с сообщениями о якобы незаконном содержании там моржат. Как сообщали в марте представители центра реабилитации морских животных, в бухте Средней содержатся шесть щенков моржа на законных основаниях, расследований в их отношении на тот момент не было.

«Мы знаем, что они там есть, нам поступило обращение от компании. Бланк поступил из Новосибирска на шесть особей моржей, выловленных в 2018 году, на получение разрешения СИТЕС. Это значит, что они хотят вывезти их за рубеж, — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. — На сегодняшний момент нами проверяется пакет документов и законность вылова».

По словам Радионовой, окончательные результаты проверки будут 20 декабря.

Руководство реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» готово взяться за задачу реабилитации остающихся в «китовой тюрьме» моржей, если будет принято решение о том, что их нужно вернуть в дикую природу.

«Сейчас инфраструктура нашего центра пока не готова к такой работе, но если будет принято соответствующее решение о необходимости выпуска, то мы в максимально короткие сроки готовы создать необходимые условия для моржей. Это значит, что нужен будет крытый ангар и еще бассейн с морской водой, которая не должна замерзать», - сказала директор центра Лора Белоиван.

Она добавила, что если решение о их выпуске будет принято, то животным понадобится передержка на зиму. А летом, когда им будет около 2,5 лет, можно будет решать вопрос по их доставке на Чукотку и выпуске в природу.

«Вообще моржей, насколько я знаю, в мире ловят только в России, и случаев выпуска в природу на сегодня нет. Но это вовсе не значит, что это невозможно. И даже сейчас уже есть представление о том, как можно сделать это с минимальными рисками», - рассказала директор центра.

Некоммерческий реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка в Приморье. Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду, обычно она требуется детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов (раненым, покусанным собаками, испачканным нефтепродуктами). Главная цель центра - вернуть животное в естественную среду обитания здоровым, неприрученным, владеющим навыками самостоятельной охоты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]