Страсти вокруг "китовой тюрьмы" продолжаются

Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье после их продажи отловщиками новому владельцу ООО "Акватория" отправили в Крым. Так Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организации "Эковахта Сахалина" ответила на официальный запрос, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА-Новости. Копию письма предоставил руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын.

Представитель Росприроднадзора ранее рассказал, что две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев. Росприроднадзор направил запрос в Росрыболовство о законности добычи моржей. Готовится запрос в адрес "Акватории" о месте и условиях содержания животных. Представитель центра океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске (ООО "Акватория") подтвердил, что компания закупила моржат и ожидает разрешения на вывоз от Росприроднадзора. Позже ведомство сообщило, что в выдаче разрешения отказано. В прокуратуре сообщили, что моржей сейчас в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион.

"По данным управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, моржи 26 ноября перевезены авиационным транспортом по месту расположения получателя ООО "Акватория" (Республика Крым, город Ялта)", - говорится в ответе прокуратуры экологам.

Также прокуратура подтверждает незаконность вылова моржей.

"Установлено, что добыча моржей осуществлена в нарушение требований закона... Ограничения рыболовства, изложенные в ст.22 ФЗ, исключают добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи, в том числе за границу", - говорится в ответе ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" и "Белый кит". Суд отказал в удовлетворении иска.

Сейчас прокуратура в своем ответе отмечает, что амурским бассейновым природоохранным прокурором в Шестой арбитражный апелляционный суд направлена апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Хабаровского края.

Напомним, в 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]