Ветеринары рассказали о состоянии моржей, доставленных в Крым из Приморья





Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов отметил, что животные из «китовой тюрьмы» чувствуют себя хорошо, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Карантин шести моржей, доставленных в конце ноября в Ялту из центра реабилитации морских животных в бухте Средняя Приморского края, завершится в ближайшее время.

Зоозащитники ранее направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средняя. 25 декабря глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын со ссылкой на полученный им ответ прокуратуры сообщил ТАСС, что моржи отправлены в Ялту заказчику - компании "Акватория".

«В ноябре прибыло шесть животных по двум формам - пять плюс одна. Содержатся на карантине. Карантин подходит к своему концу, все мероприятия проведены, животные чувствуют себя очень хорошо. Нареканий никаких нет, подозрений тоже. В ближайшее время карантин будет окончен, и они могут с [другими] животными находиться», - рассказал Иванов.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу России, но они под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, внесены в приложение III).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]