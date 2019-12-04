Ветеринары рассказали о состоянии моржей, доставленных в Крым из Приморья
Председатель Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов отметил, что животные из «китовой тюрьмы» чувствуют себя хорошо, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Карантин шести моржей, доставленных в конце ноября в Ялту из центра реабилитации морских животных в бухте Средняя Приморского края, завершится в ближайшее время.
Зоозащитники ранее направили в прокуратуру запрос о местонахождении шести моржей, которые были выловлены еще в 2018 году в районе Чукотки и позже оказались в бухте Средняя. 25 декабря глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын со ссылкой на полученный им ответ прокуратуры сообщил ТАСС, что моржи отправлены в Ялту заказчику - компании "Акватория".
«В ноябре прибыло шесть животных по двум формам - пять плюс одна. Содержатся на карантине. Карантин подходит к своему концу, все мероприятия проведены, животные чувствуют себя очень хорошо. Нареканий никаких нет, подозрений тоже. В ближайшее время карантин будет окончен, и они могут с [другими] животными находиться», - рассказал Иванов.
Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу России, но они под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, внесены в приложение III).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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