Новосибирский дельфинарий купил моржей в «китовой тюрьме»
Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» (ООО «Акватория») приобрел моржей у отловщиков морских животных из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Да, компания «Акватория» купила моржей, они содержатся на базе», - сообщил представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк.
Сейчас моржи содержатся на базе. Ее месторасположение, а также количество моржей и их возраст Нагорняк не уточнил. Он отметил, что компания подала документы, необходимые для регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), однако, ответа пока не получила.
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 3 декабря поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя в Приморском крае, где располагается реабилитационный центр для морских животных, прозванный «китовой тюрьмой», в связи с сообщениями о незаконном содержании в ней моржат.
Также сообщалось, что Владивостокская природоохранная прокуратура по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проводит проверку в бухте Средней в части законности содержания и вылова моржей, находящихся там. Результаты проверки должны быть известны 13 декабря.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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