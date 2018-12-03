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Новосибирский дельфинарий купил моржей в «китовой тюрьме»

Новосибирский дельфинарий купил моржей в «китовой тюрьме»

Фото: Новосибирский дельфинарий


Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния»  (ООО «Акватория») приобрел моржей у отловщиков морских животных из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

 «Да, компания «Акватория» купила моржей, они содержатся на базе», - сообщил представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк.

Сейчас моржи содержатся на базе. Ее месторасположение, а также количество моржей и их возраст Нагорняк не уточнил. Он отметил, что компания подала документы, необходимые для регистрации приобретения в СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), однако, ответа пока не получила.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 3 декабря поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средняя в Приморском крае, где располагается реабилитационный центр для морских животных, прозванный «китовой тюрьмой», в связи с сообщениями о незаконном содержании в ней моржат.

Также сообщалось, что Владивостокская природоохранная прокуратура по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проводит проверку в бухте Средней в части законности содержания и вылова моржей, находящихся там. Результаты проверки должны быть известны 13 декабря.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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