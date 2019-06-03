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Зоозащитники: в "Китовой тюрьме" томятся моржата

Зоозащитники: в "Китовой тюрьме" томятся моржата

Фото: interfax-russia.ru

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил главе Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края, где, по сообщениям зоозащитников, содержатся детеныши моржей, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Интерфакс.

«На основании обращений граждан в Минприроды России министр Дмитрий Кобылкин дал поручение руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой организовать и провести проверку бухты Средняя Приморского края. Здесь, по словам местных жителей и зоозащитников, больше года содержатся в неволе детеныши моржей», — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ.

Ранее коалиция «Свободу косаткам и белухам» сообщила, что в бухте Средняя Приморского края больше года содержатся детеныши моржей. Коалиция отправляла ряд обращений в государственные надзорные органы о незаконности добычи и содержания моржат в бухте Средней. По данным коалиции, в бухте содержится шесть моржат, возрастом 7-9 месяцев, которых отловили в 2018 году на Чукотке.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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