Экологи просят Генпрокуратуру не допустить продажи моржат из "китовой тюрьмы" в Китай

Общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" обратилась в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой не допустить продажу шести моржат из "китовой тюрьмы" в китайские океанариумы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Просим внести предостережение в адрес Росприроднадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ при рассмотрении заявлений и выдаче разрешений СИТЕС на вывоз морских млекопитающих, выловленных в культурно-просветительских целях. Провести проверку законности продажи шести моржат ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум ДВ" компании ООО "Акватория" и принять необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в обращении экологов Генпрокурору Юрию Чайке.

В документе экологи отмечают, что, согласно вступившим в законную силу решениям суда и законодательству, продажа за пределы Российской Федерации морских млекопитающих, выловленных в культурно-просветительских целях, является незаконной.

Основываясь на этих доводах, организация также обратилась в Росприроднадзор с просьбой отказать в выдаче разрешений СИТЕС на вывоз купленных ими моржат из "китовой тюрьмы" и также отказывать по всем схожим запросам.

Как сообщалось, центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске приобрел детенышей моржей, содержавшихся в бухте Средняя Приморского края.

Ранее экологи полагали, что шесть щенков тихоокеанского моржа, выловленных в возрасте до года, находятся в "китовой тюрьме" и в их содержании в неволе имеются факты жестокого обращения с животными. Предполагалось, что моржата содержатся больше года в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, оторванными от матерей.

Местонахождение животных неизвестно. Владивостокская природоохранная прокуратура после обращения экологов до 13 декабря проводила проверку законности вылова и содержания моржей в "китовой тюрьме", результаты обнародованы не были.

Экологи считают, что что детеныши добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы, они запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края, где, по сообщениям зоозащитников, содержатся детеныши моржей.

По данным пограничников, моржат выловили в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. ООО "Сочинский дельфинарий" отловил одного моржа, остальных - ООО "Океанариум ДВ".

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил главе Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края, где, по сообщениям зоозащитников, содержатся детеныши моржей.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]