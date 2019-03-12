Благодаря выпуску мормлеков из «китовой тюрьмы» ученые сделали важное открытие





Руководство и ученые ВНИРО подвели итог многомесячной работе, закончившейся успешным выпуском всех животных, содержащихся в бухте Средняя, в дикую природу, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на научное увреждение.

Во встрече участвовали директор ВНИРО Кирилл Колончин, заместитель директора по научной работе – секретарь Консилиума ученых Вячеслав Бизиков и начальник управления по связям с общественностью Алексей Смородов.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин поблагодарил всех участников процесса выпуска за помощь в реализации Программы, включая представителей органов государственной власти – управление ГИБДД по Приморскому и Хабаровскому краям, пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю, Приморское и Амурское территориальные управления Росрыболовства, органы ветеринарного надзора, а также представителей общественных организаций – Экологической вахты Сахалина, Коалиции «За свободу косаток и белух», Гринпис России.

Ученые рассказали о текущем местонахождении животных и отметили, что у всех выпущенных животных высокие шансы выжить в дикой природе.

Как показывает мониторинг посредством спутниковых меток, установленных на косаток, они находятся в местах их традиционного обитания в Охотском море и с наступлением зимы постепенно начинают мигрировать.

«До сегодняшнего дня науке было неизвестно, что происходит с косатками при наступлении зимы, куда они перемещаются, - отметил Вячеслав Бизиков. – Сейчас мы можем наблюдать за их поведением, и это будет важное научное открытие, которое позволит лучше понять поведение косаток в дикой природе».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]