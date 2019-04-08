Косатка Зина из «китовой тюрьмы» обзавелась новыми друзьями 

Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) в ходе совместного мониторинга за поведением косаток в естественных условиях обитания обнаружили еще одно животное в составе дикой семьи.

В ходе мониторинга, проводимого на катамаранах в районе Шантарских островов, ученые наблюдали за семьей диких косаток у побережья острова Южный Шантарского архипелага. В группе было не менее 14 косаток, которых удалось сфотографировать. После внимательного анализа фотографий и их сравнения с фото и описанием животных из бухты Средняя, было отмечено, что одна из косаток в группе имеет характерные шрамы отобранной метки. Индивидуальные признаки позволили идентифицировать эту касатку как Зину, выпущенную во второй партии 6 августа. Животное избавилось от метки, которую ей установили при выпуске.

«Некоторые косатки из дикой семьи, в которой была встречена Зина, были ранее идентифицированы, внесены в фотокаталоги и по ним есть биологическая информация, - отметил заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков. - Они отнесены к «плотоядному» экотипу».

Согласно последним данным со спутниковых меток, косатки из третьего выпуска Зоя, Тихон и Гайка, а также присоединившаяся к ним младшая самка Александра из второго выпуска, около 10 дней передвигались вместе. Затем группа распалась и сейчас три самки Зоя, Гайка и Александра находятся возле острова Феклистова Шантарского архипелага, самец Тихон ушел в Тугурский залив.

Косатки Харя и Форест, проделав путь от мыса Перовского мимо о-ва Сахалин в открытое море, вернулись в Сахалинский залив. Две белухи из четвертого выпуска с установленными метками также находятся в Сахалинском заливе. В этом районе ученые и рыбаки отмечали появление диких косаток и белух.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]